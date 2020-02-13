«Где вы роетесь в интернете?» Песков прокомментировал фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

13.02.2020, 15:18, Новости дня

В Кремле не видели фотографий тюремного застолья с участием Заура Дадаева, осужденного на 20 лет колонии по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Где вы роетесь в интернете? Я буду тоже смотреть. Вы все время что-то находите в интернете, что я впервые слышу», – ​цитирует Пескова «Медиазона».

Накануне в соцсети «ВКонтакте» обнаружились фотографии застолья в иркутской исправительной колонии №3, опубликованные в июле 2018 года. За столом среди других осужденных сидел Заур Дадаев.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд признал Заура Дадаева виновным в исполнении убийства и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, остальные четверо фигурантов дела получили от 11 до 19 лет. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.