Принятие поправок в Конституцию потребует изменения 50 законов

13.02.2020, 15:12, Новости дня

Порядка 50 законодательных актов придется изменить при принятии поправок в Конституцию России, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Его слова передает РИА «Новости».

Ранее в четверг президент Владимир Путин отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России. Он также призвал не потерять не вошедшие в Конституцию предложения. По словам российского лидера, их необходимо учесть и использовать.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.



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Принятие поправок в Конституцию потребует изменения 50 законов

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