Путин согласился с предложением сделать день голосования по Конституции выходным

13.02.2020, 15:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением провести голосование по поправке в Конституцию в будний день, сделав его выходным.

Сопредседатель рабочей группы по поправке в Конституцию, сенатор Андрей Клишас предложил разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах президента. Он также заявил, что предлагается в одном законопроекте объединить и поправки в Конституцию, и процедуру по ее голосованию, передает РИА «Новости».

Клишас также предложил, чтобы общероссийское голосование по поправкам провел ЦИК.

Путин согласился с этим предложением, отметив, что согласен и с проведением голосованием в будний день, сделав его выходным. Он добавил, что при этом не нужно это делать, сокращая уже утвержденные выходные дни.

Президент сообщил, что «сегодня-завтра» подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

До этого председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что считает возможным провести общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции в будний день, сделав его выходным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Путин согласился с предложением сделать день голосования по Конституции выходным

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Россия и Израиль обсудили противодействие фальсификации истории

17.01 / Мишустин назначил нового главу ФНС

24.01 / У самолетов «Бек Эйр» обнаружены серьезные дефекты

01.02 / В Приморье открылись пункты пропуска для возвращающихся из Китая туристов

06.02 / «Газпром» погасил семилетние еврооблигации на $800 млн

13.01 / Орден «За заслуги перед отечеством» третьей степени», врученный Пуговкину, продали на аукционе

08.02 / NYT — «норовистый союзник» — Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа

01.01 / Два украинских канала показали зрителям Порошенко вместо Зеленского в новогоднюю ночь

05.12 / Лерос о драке с Бужанским: Никто конкретно Верещук не оскорблял

07.02 / Анонсирован визит делегации РФ в Турцию для переговоров по Идлибу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика