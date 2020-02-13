Путин согласился с предложением сделать день голосования по Конституции выходным

13.02.2020, 15:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением провести голосование по поправке в Конституцию в будний день, сделав его выходным.

Сопредседатель рабочей группы по поправке в Конституцию, сенатор Андрей Клишас предложил разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах президента. Он также заявил, что предлагается в одном законопроекте объединить и поправки в Конституцию, и процедуру по ее голосованию, передает РИА «Новости».

Клишас также предложил, чтобы общероссийское голосование по поправкам провел ЦИК.

Путин согласился с этим предложением, отметив, что согласен и с проведением голосованием в будний день, сделав его выходным. Он добавил, что при этом не нужно это делать, сокращая уже утвержденные выходные дни.

Президент сообщил, что «сегодня-завтра» подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

До этого председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что считает возможным провести общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции в будний день, сделав его выходным.