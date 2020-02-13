Бывший муж Началовой проиграл иск к StarHit из-за статьи об изменах

13.02.2020, 15:06, Новости дня

Первый муж певицы Юлии Началовой, бывший участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской проиграл в суде изданию StarHit иск о защите чести и достоинства. Артисту не понравилась публикация в СМИ, которая якобы не соответствовала действительности.

Речь идет о статье под заголовком "Подруга Началовой: "В отсутствие Юли Дима Ланской приводил девчонок к ней в квартиру". В материале говорится о том, что многие обвиняют Ланского в доведении Началовой до анорексии. Продюсер и подруга певицы Олеся Сазыкина рассказала, что мужчина якобы был недоволен весом артистки. Из-за этого Юлия похудела за три месяца с 55 до 42 килограммов и даже теряла сознание от голода. Кроме того, подруга Началовой заявил о многочисленных изменах Дмитрия Ланского. Он якобы приводил девчонок в квартиру певицы и "развлекался с ними в постели".

Ланской, в свою очередь, просил признать ряд фрагментов статьи не соответствующими действительности и порочащими его честь. Мужчина не согласен с тем, что был недоволен весом бывшей супруги и изменял ей с другими женщинами.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", Мосгорсуд отклонил жалобу на решение Симоновского районного суда, который отказал Дмитрию Ланскому в исковых требованиях.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, когда ей было 38 лет. Причиной смерти стало заражение крови, а также сердечная недостаточность.