Еще одно письмо взорвалось в офисе компании в Амстердаме

13.02.2020, 15:06, Новости дня

Очередное письмо со взрывчатым веществом взорвалось в Амстердаме, заявил полиция Нидерландов. Стражи порядка не уточнили название компании-получателя, отметив лишь, что один человек надышался дымом, но медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в четверг в городе Лёсден был обнаружен пакет со взрывчаткой, который предназначался компании Unisys. Сотрудники сразу заподозрили неладное и вызвали стражей порядка, саперы нейтрализовали взрывчатку.

В среду утром посылки взорвались в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro в Амстердаме и представительстве японской компании Ricoh.

В минувшем январе пять фирм в Амстердаме, Роттердаме, Маастрихте и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. Отправителей так и не удалось задержать.

Полицейские уточнили, что отправитель потребовал определенную сумму в биткоинах, пригрозив продолжить рассылку взрывных писем, если не получит денег.