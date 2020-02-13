Блумберг тратит на рекламу в Facebook по $1 млн в день

13.02.2020, 15:06, Новости дня

Кандидат в президенты США, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг стал тратить на рекламу в Facebook в среднем по $1 млн в день, из-за чего превзошел действующего президента Дональда Трампа, которого называют «королем социальных сетей». Об этом сообщает телеканал NBC News.

В последние две недели Блумберг тратил по миллиону долларов в день на рекламу в Facebook и Instagram. Это в пять раз больше, чем Трамп потратил за тот же период, и в три раза больше, чем Трамп потратил за день во время своей предвыборной кампании осенью 2016 года.

30 января Блумберг потратил на рекламу на Facebook $1,7 млн, отмечает телеканал.

В декабре 2018 года Блумберг говорил, что готов потратить $100 млн на свое участие в выборах президента США. В феврале 2019 года – что намерен выделить $500 млн на президентскую кампанию соперника Трампа.

24 ноября Блумберг сообщил, что будет бороться за должность президента США, чтобы победить Трампа.