Лукашенко поручил изучить возможность проведения совместной с Украиной Олимпиады

13.02.2020, 15:06, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству спорту и туризма Беларуси изучить возможность проведения совместной Олимпиады с Украиной, пишет Tribuna.com Беларусь.

По данным источника, поручение было дано после встречи Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2019 года.

На той встрече Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могли бы побороться за проведение на своей территории крупных международных соревнований высокого уровня.

Ближайшие летние Олимпийские игры, страна проведения которых еще не определена, состоятся в 2032 году.

16 июля 2019 года Зеленский заявил, что поручил тогдашнему министру спорта и президенту Национального олимпийского комитета разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

11 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что идея провести Олимпиаду совместно с Беларусью заслуживает глубокого изучения.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал, что подготовка таких масштабных проектов ведется на протяжении пяти – десяти лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Лукашенко поручил изучить возможность проведения совместной с Украиной Олимпиады

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