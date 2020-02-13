Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

13.02.2020, 15:06, Новости дня

Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.

Премьер-министр Борис Джонсон проводит перестановки в кабинете министров после выхода Великобритании из Европейского союза в прошлом месяце.

Джавид подал в отставку, после того как он отказался уволить всех пятерых своих советников по просьбе Джонсона. При этом он заявил, что "ни один уважающий себя министр" не может принять такое условие, отмечает BBC.

Джавид занимал пост министра финансов Великобритании с июля 2019 года. Он должен был представить в марте бюджет Великобритании, первый после Brexit.

Ожидается, что место Джавида займет главный секретарь Казначейства Риши Сунак, пишет The Guardian.