«Путин. 20 лет»: опубликована последняя часть архивных фото президента России

13.02.2020, 15:06, Новости дня

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Опубликована последняя часть архивных фото- и видеоматериалов, иллюстрирующих двадцать лет, прошедших с того времени, как Владимир Путин стал лидером России. Теперь на портале "Путин. 20 лет" можно увидеть снимки и ролики с 2015 по 2019 годы.

В октябре 2016 года президент побывал в государственном природном заповеднике "Оренбургский" и ознакомился с тем, как реализуется программа воссоздания популяции лошади Пржевальского, напоминает телеканал "Россия 24".

В конце марта 2017 года Владимир Путин отправился в Архангельскую область, где увидел, как изучают вечную мерзлоту. А также еще и поучаствовал в запуске метеорологического аэрозонда. Глава государства в Кремле посмотрел фильм "Время первых" в апреле 2017 года вместе с космонавтами Алексеем Леоновым и Валентиной Терешковой.

Президент в середине июня 2018 года дал старт чемпионату мира по футболу в России. Вместе с Владимиром Путиным в церемонии на столичном стадионе "Лужники" приняли участие глава ФИФА Джанни Инфантино, главы государств и правительств, в том числе, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

В начале июня 2019 года с государственным визитом в Россию приехал председатель КНР. В Санкт-Петербурге Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили прогулку. Они прошли по центру города, с воды осмотрели основные достопримечательности и сделали незапланированную остановку у крейсера "Аврора".

А еще посетили Эрмитаж. А в российской столице Владимир Путин и Си Цзиньпин побывали в Московском зоопарке, где в новом павильоне поселились переданные Китаем две панды.

Фотоматериалы и видео появлялись на сайте постепенно, партиями.



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«Путин. 20 лет»: опубликована последняя часть архивных фото президента России

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