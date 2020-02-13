Турция направила войска в Идлиб для «контроля над регионом»

13.02.2020, 15:05, Новости дня

Анкара направляет войска в сирийскую провинцию Идлиб для поддержания режима прекращения огня, Турция намерена «контролировать регион», заявило турецкое минобороны.

В заявлении говорится, что Турция применит силу в Идлибе против нарушителей перемирия, в том числе «против радикалов», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что ВС Турции перебросили спецназ в район своих наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, а в среду Анкара направила в Сирию дополнительные воинские подразделения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о действиях Турции в Идлибе.



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Турция направила войска в Идлиб для «контроля над регионом»

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