Александр Васильев осыпал Марию Миронову комплиментами

13.02.2020, 15:04, Разное

Российский историк моды Александр Васильев осыпал актрису комплиментами. Он считает, что у Марии Мироновой прекрасный вкус и многие ровесницы могут у нее поучиться.

Модный критик высказался об образах дочери известного актера Андрея Миронова. Он сделал вывод, что ее ровесницы должны брать с нее пример. В свои сорок шесть лет Мария Миронова родила второго сына. Васильев подчеркнул, что в современном мире уже не называют женщин, родивших после 26 лет старородящими. На сегодняшний день каждая может родить, когда ей захочется, в этом помогут врачи и современная медицина. Он поздравил актрису с рождением ребенка и осыпал комплиментами, отметив, что на свой возраст она выглядит превосходно.

Как считает эксперт, главный ее козырь – это прекрасная фигура. Актриса умеет правильно подобрать одежду, аксессуары, обувь для каждого образа, и это ее омолаживает. Благодаря натуральным длинным распущенным волосам и почти незаметному макияжу Миронова выглядит моложе своих лет. В гардеробе актрисы присутствуют вещи светлых тонов. Она носит брюки, джинсы, куртки-косухи. Васильев рекомендует поучиться у Мироновой чувству меры и правильному выбору гардероба. Модный эксперт посоветовал лишь ей больше не надевать низкие джинсы, подчеркнув, что они ей не идут и в наше время не модны.