В центре Москвы мужчина упал с высоты

13.02.2020, 15:04, Разное

В Москве житель упал с большой высоты в центральной части города. Информация была распространена РЕН ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев случившегося.
В соответствии с предварительной информацией, инцидент случился на территории Большой Полянки. На сегодня выясняются детали случившегося. Подтверждение произошедшего со стороны правоохранительных органов получить не удалось.

В источнике не указывается состояние упавшего и степень вреда, причинённого здоровью падением с высоты.



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В центре Москвы мужчина упал с высоты

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