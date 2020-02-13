В центре Москвы мужчина упал с высоты

13.02.2020, 15:04, Разное

В Москве житель упал с большой высоты в центральной части города. Информация была распространена РЕН ТВ со ссылкой на сообщения очевидцев случившегося.

В соответствии с предварительной информацией, инцидент случился на территории Большой Полянки. На сегодня выясняются детали случившегося. Подтверждение произошедшего со стороны правоохранительных органов получить не удалось.

В источнике не указывается состояние упавшего и степень вреда, причинённого здоровью падением с высоты.