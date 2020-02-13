Челябинский таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут

13.02.2020, 14:58, Новости дня

В Челябинске таксист напал на пассажиров, попросивших его проехать по нескольким адресам.

Об инциденте сообщила подписчица сообщества «Инцидент Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что она ехала в такси с беременной подругой, ее мужем и еще двумя девушками.

Когда девушки попросили довезти их по еще одному адресу, водитель отказал им в грубой форме и выгнал из машины.

Также он начал оскорблять беременную женщину. За нее вступился муж, началась драка.

В пресс-службе Челябинского управления МВД подтвердили, что пострадавшие обратились в полицию, передает Ura.ru.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Напомним, в октябре в Новосибирске таксист выбросил из машины и избил женщину с ребенком.

При этом в феврале Сети появилось видео с женщиной, устроившей истерику в такси. Она кричала на водителя, оскорбляла его и била, требуя довезти до места. Психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что у пассажирки такси, которая накричала на водителя и требовала отвезти ее до места назначения, отсутствует внутренний контроль, а люди с такими вспышками агрессии опасны для общества.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Челябинский таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В базе Geekbench засветился новый доступный смартфон Samsung

27.01 / 90 процентов англичан видят в торговом соглашении с США угрозу для здравоохранения

02.12 / Пушков ответил первому президенту Украины на слова об «украинском княжестве»

08.02 / Двенадцать убитых: военный расстрелял людей на улице города в Таиланде

05.12 / Рада ликвидировала так называемые площадки Яценко по продаже недвижимости

04.12 / «Спартак» оштрафовали за оскорбления Дзюбы

06.02 / Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за «минирования»

28.01 / Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете

12.12 / Мадонна показала свою тренировку перед концертом

14.12 / Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее введения миротворцев на Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика