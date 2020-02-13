Путин потребовал сверить «каждую букву и запятую» в поправках к Конституции

13.02.2020, 14:58, Новости дня

Президент Владимир Путин отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России.

Глава государства призвал в ходе работы над поправками «не выхолостить то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени», передает ТАСС.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.



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Путин потребовал сверить «каждую букву и запятую» в поправках к Конституции

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