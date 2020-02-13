Поручения Путина в соцсфере будут исполнять за счет дополнительных сырьевых доходов и прибыли от продажи Сбербанка

13.02.2020, 14:57, Новости дня

Исполнение поручений Путина в социальной сфере из его послания Федеральному собранию будет происходить за счет дополнительных доходов от торговли углеводородами и прибыли от продажи Сбербанка. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил увеличить пособия для семей с детьми и действие программы материнского капитала, а также компенсировать часть расходов регионов на инвестиционные льготы для бизнеса.

По словам Силуанова профинансировано это будет в том числе за счет «дополнительных нефтегазовых доходов», экономии на трансфертах Пенсионному фонду «в связи с тем, что увеличилась база формирования его доходов», а также «условно утвержденных расходов» на 2021 и 2022 годы. Кроме того, сформировать дополнительные доходы федерального бюджета, которые впоследствии будут использоваться для выполнения поручений Путина, позволит прибыль от продажи доли Сбербанка правительству.

По оценкам министра, в настоящем году доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей, а в следующие два года – на 645 и 755 млрд рублей соответственно. Силуанов также указал, что на реализацию поручений Путина в 2020—2022 годах планируется потратить 2 трлн рублей.