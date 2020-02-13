СК задержал мужчину, оставившего детей в Шереметьево

13.02.2020, 14:57, Новости дня

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту «Шереметьево», задержан по подозрению в краже, истязании и оставлении детей в опасности, сообщает «Интерфакс».

Его задержали сотрудники управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения и скрылся. Когда разыскали мать мальчиков, она рассказала, что муж периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. Отец мальчиков объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

1 февраля мальчики прилетели в Хабаровск. После этого они отправятся в Комсомольск-на-Амуре к бабушке и дедушке.

Мать детей сказала, что готова их забрать в новую семью. По словам детского омбудсмена Хабаровского края Виктории Трегубенко, гражданка сообщила, что Гаврилов ее бил, а потом забрал детей и запрещал с ними видеться.



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СК задержал мужчину, оставившего детей в Шереметьево

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