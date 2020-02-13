Кабмин подключил основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

13.02.2020, 14:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины подключил все основные государственные органы к сервису проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате государственных услуг. Об этом 13 февраля в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы», – написал он.

В частности, подключены:

сервисные центры Министерства внутренних дел (водительские удостоверения, справка о несудимости);
миграционная служба (паспорта, загранпаспорта);
ЗАГСы (все услуги по рождению, браку);
центры предоставления админуслуг (услуги миграционной службы и ЗАГСов);
услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и тому подобное).

«Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об оплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения», – пояснил Дубилет.  

Сотрудники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

«Но если вдруг кто-то из вышеупомянутого списка все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять», – добавил он.

Дубилет отметил, что на данный момент к сервису check.gov.ua присоединены уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений.

Перемога цього тижня.Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи:- Сервісні центри МВС…

Posted by Дмитро Дубілет on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Кабмин подключил основные госорганы к сервису проверки квитанций в электронной форме

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