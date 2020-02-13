Драка мышей в метро. Определено лучшее фото дикой природы за 2019 год

13.02.2020, 14:54, Новости дня

Победителем конкурса Лондонского музея естествознания LUMIX People’s Choice Award стал британец Сэм Роули, запечатлевший в метро драку мышей за брошенную крошку. Об этом 12 февраля сообщили на сайте музея.

За снимок «Ссора на станции» он получил звание лучшего фотографа дикой природы по версии зрителей.

Фотограф провел пять ночей на разных станциях метро, чтобы дождаться хорошего кадра. В конце концов удалось запечатлеть драку мышей за крошку, которую обронил пассажир. Он отметил, что борьба длилась не больше доли секунды.

Для пользовательского голосования организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из 48 тысяч заявок из 100 стран.