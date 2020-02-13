Российский биатлонист подал в австрийский суд за обвинения в допинге

13.02.2020, 14:51, Новости дня

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгений Устюгов обратился с иском в суд Австрии к Международному союзу биатлонистов (IBU), повторно открывшему против него допинговое дело, сообщил президент Союза биатлонистов РФ (СБР) Владимир Драчев.

«Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона человек подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный», – отметил Драчев, передает ТАСС.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил Устюгов и другим российским спортсменам Александру Чернышову и Александру Печенкину были предъявлены в 2018 году.



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Российский биатлонист подал в австрийский суд за обвинения в допинге

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