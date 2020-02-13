Ученые спрогнозировали исчезновение льдов в Арктике через 20 лет

13.02.2020, 14:51, Новости дня

В Арктике в летнее время года не будет льдов уже через 20 лет, сообщила директор по науке норвежского Полярного института Налан Коч.

«У ученых есть прогноз, что летом в Арктике не будет льдов уже через 20 лет», – цитирует «Интерфакс» Коча. 

По его словам, процесс таяния арктических льдов является «драматичным», быстрее всего температура меняется в районе Шпицбергена.

Коч подчеркнул, что потепление в Арктике уже сейчас приводит к сокращению популяций белого медведя, моржей и тюленей. Также изменения климата влияют на фитопланктон, который при таянии льдов служит источником питания для зоопланктона, подчеркнула замдиректора Полярного института.

В связи с активным таянием льдов сбивается ритм пищевой цепочки, что угрожает важному промысловому морю для Норвегии и РФ — Баренцеву морю. 

Ранее ученые рассказали о влиянии изменения климата на земледелие в России. 



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Ученые спрогнозировали исчезновение льдов в Арктике через 20 лет

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