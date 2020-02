Наука: Коронавирус, инкубационный период и самолеты: хорошие, плохие и никакие новости

13.02.2020, 14:46, Разное

Китайские власти заявили, что коронавирус якобы распространяется больными еще во время инкубационного периода, пока у них не проявились симптомы. Однако, как показала реакция ученых, для такого утверждения нет никаких оснований.

Это, безусловно, хорошая новость. Возможно, из нее следует, что предсказанных миллиардов заболевших не будет. Но есть и новость похуже. Вероятно, вирус может разноситься самолетами: перерывы между выходом старых и вводом новых пассажиров слишком малы, а капсиды коронавируса способны их пережить. Попробуем разобраться, что это значит для перспектив идущей эпидемии.

За прошедшие недели коронавирус показал себя более опасным, чем атипичная пневмония (SARS) эпидемии 2002-2003 годов, которой он приходится ближайшим родственником. На 10 февраля им заражено 40.627 человек, умерли уже 910. Самая очевидная причина его опасности — большая способность к распространению по сравнению с атипичной пневмонией.

Это кажется странным, потому что инкубационный период у вируса 2002-2003 годов примерно такой же длины, четыре-шесть дней (и от одного до 14 дней для аномальных случаев). По некоторым данным, медианный (типичный) инкубационный период может быть равен всего трем суткам.

Возможная причина большего «успеха» эпидемии, как ни странно, — то, что от нее погибают меньше людей, чем от «атипички». Если на 11 заболевших вирусом 2002-2003 годов приходился один погибший, то для нового коронавируса 2019 года из 44 заболевших умирает один. Чем выше смертность от вируса, тем труднее ему разноситься, особенно в условиях карантина.

Посуточный график регистрации новых случаев заболевания

Плохо чувствующий себя человек не ходит на работу или в магазин, он быстрее оказывается в больнице, где предпринимают меры по его изоляции от общества. В итоге такие вроде бы «легкие» болезни становятся смертоноснее, чем атипичная пневмония с ее высокой смертностью.

Типичный пример здесь — хорошо известный грипп. Люди с его первыми симптомами часто глушат их и пытаются работать или выходить на улицу (порой они считают, что у них проявляются симптомы простуды, а вовсе не гриппа). Грипп никому не кажется серьезным, поэтому каждый год охватывает от десятков до сотен миллионов, а его осложнения губят сотни тысяч.

Коронавирус 2019-nCoV не такой «безобидный», как грипп, поэтому менее заразен, и оттого число его жертв с высокой вероятностью будет много меньше, чем у гриппа (напомним, не менее 250 тысяч в год). Тем не менее стоит внимательнее приглядеться к тому, как именно он разносится по планете.

Инкубатор для заразы: у страха глаза велики

Некоторое время назад официальный представитель китайских медицинских властей заявил, что вирус передается в инкубационном периоде — когда пациент еще не проявляются симптомы болезни. У него нет температуры, он не кашляет — и его не видят врачи в аэропорту, осматривающие в ИК-диапазоне лица пассажиров, прилетающих из других стран.

Территориальное распределение случаев за пределами Китая показывает, что коронавирус появился во многих странах, но пока затрагивает мир весьма неравномерно

Такая черта у вируса в теории очень опасна. Инкубационный период при заражении от человека у 2019-nCoV — в среднем пять дней, то есть все, кто перемещаются на самолете из Китая, в теории могут быть заражены им, но еще не проявлять симптомов. Поэтому заявление было чрезвычайно настораживающим.

Правда, китайские власти не предоставили никаких четких свидетельств того, что это происходит. Но 30 января в The New England Journal of Medicine вышла статья о том, что в Германии четыре человека заразились от одной китаянки, прилетевшей из Уханя больной, но еще без симптомов. Поэтому ее не могли отсечь врачи в аэропорту, так что она смогла запустить эпидемию коронавируса в Германии (пока крайне ограниченную).

Глава Национального института аллергий и инфекционных болезней США Энтони Фаучи (Anthony Fauci) тогда прямо заявил журналистам: «После этой работы нет никаких сомнений, что асимптоматическая передача на самом деле происходит. Эта работа поставила точку в данном вопросе».

«Нет никаких сомнений»?

Однако мы не зря написали: «Такая черта у вируса в теории очень опасна». В теории. Дело в биологической основе заражения вирусами. Чтобы заразить другого человека, коронавирус должен содержаться в выдыхаемом воздухе, в каплях влаги. Но вирус может попасть в выдыхаемые капли влаги, только если он уже начал воспроизводиться в организме человека в заметных количествах.

Европа, США и Австралия пока затронуты слабее стран Юго-Восточной Азии

Здесь возникает логическое противоречие. Человек болеет от нового вируса потому, что в его легких (и в ряде других тканей, но с меньшей интенсивностью) вирус размножается, попутно губя клетки, которые он заставляет непрерывно воспроизводить свои копии. Сам вирус размножаться не может — ему для этого нужно использовать клетки организма хозяина. Возникает вопрос: откуда же тогда в выдохе человека без симптомов болезни могут появляться капсиды вирусов, переносящиеся воздухом к другому человеку?

Обычно ответ на этот вопрос такой: на ранних стадия размножения вируса клетки человека могут уже создавать его копии, но еще не успевать погибнуть от этой работы или от ответного удара иммунитета, реагирующего на такое «печатание» копий вируса в наших клетках. И тогда человек пока не будет иметь симптомов, но уже будет умеренно заразным

Концепция «опасным может быть и больной без симптомов» родилась во время исследований эпидемий обычного гриппа. Треть лиц, которые заражаются его вирусом, — наиболее здоровые и крепкие — вообще не чувствуют, что болеют. У них нет заметной температуры или иных симптомов.

Длительное время врачи думали, что такие люди обеспечивают разнос вируса гриппа, выделяя его в небольших количествах. Не в таких, как активно болеющие, но зато время пребывания бессимптомных, «здоровых» разносчиков в общественных местах намного больше, чем у температурящих и лежащих дома больных. Люди, болеющие коронавирусом, в теории тоже могли бы начать выделять вирусные капсиды с капельками слюны или мокроты — как «бессимптомные» пораженные гриппом.

Однако с научной точки зрения такая идея все равно оставалась неясной. Хорошо, теоретическая возможность умеренного разноса вируса внешне здоровым человеком есть. Но есть ли она на практике, удавалось ли ее кому-то зафиксировать? В 2008 году группа исследователей задалась этим вопросом по гриппу, и тогда выяснилось следующее: вся идея о бессимптомном переносе всегда была чистой теорией. Как они отметили в своей научной работе:

«Мы обнаружили, что свидетельства о передаче гриппа от человека без симптомов или от того, у кого симптомы еще не проявились (в инкубационном периоде. — Прим. ред.), недостаточны, если вообще существуют».

Они отмечают, что убедительных данных о заражении от человека, у которого грипп еще не дал яркие симптомы, практически невозможно найти в научной литературе. Да, за сутки до симптомов капсиды вирусов можно обнаружить в мазках из верхних дыхательных путей зараженных. Однако их концентрация там довольно мала. И все эксперименты показывают, что статистически значимая вероятность заражения начинает исходить от больного только тогда, когда у него уже есть выраженные симптомы гриппа.

Все это порождает серьезные сомнения. Если мы даже для массового гриппа не можем найти убедительных свидетельств переноса в инкубационном периоде, почему они вдруг могут появиться у коронавируса, который, как известно, до 2019 года жил на летучих мышах и должен быть хуже приспособлен для переноса от человека к человеку?

Исследователей из Института Роберта Коха, ключевого немецкого учреждения, изучающего инфекционные болезни, после статьи в The New England Journal of Medicine одолели те же сомнения. Они взяли и повторно поговорили по телефону с китаянкой, которая принесла болезнь в Германию.

Выяснилось, что дама на самом деле имела ярко выраженные симптомы до того, как начала разносить болезнь по Германии. У нее болели мышцы, была непонятная усталость, и она, недолго думая, приняла парацетамол. Температуру слегка сбила и перед врачами выглядела здоровой. На разговорах с ее немецкими жертвами и была основана статья в The New England Journal of Medicine, что, конечно, не очень обдуманно.

Тут, конечно, можно повозмущаться поведением китаянки из Уханя, пошедшей встречаться с людьми вместо того, чтобы обратиться к врачу, — в тот момент эпидемия была уже раскручена в СМИ. Но мы не будем этого делать. Недостаточная сообразительность отдельных представителей нашего вида — явление объективно неустранимое, и негодовать по этому поводу бесполезно. Авторы работы в The New England Journal of Medicine объяснили свою ошибку тем, что очень торопились — эпидемия все-таки. Их, выходит, тоже трудно в чем-то обвинить.

Многие построенные на сегодня модели распространения эпидемии в той или иной форме учитывали возможность передачи от лиц в инкубационном периоде — невидимых для медицинских властей переносчиков болезни. Значит, все они, строго говоря, не будут работать так, как предсказано. Для всех них число жертв поэтому может оказаться меньше, чем считалось ранее. Это хорошая новость.

Самолеты и коронавирус: это вам не AliExpress

Но есть и плохая новость: судя по всему, коронавирус до какой-то степени может переноситься с самолетами.

Подчеркнем: этому на сегодня нет экспериментальных подтверждений, потому что ставить опыты с таким вирусом на живых людях аморально, а из наблюдений выяснить это сложно. Однако у ученых есть большой материал наблюдений за распространением в самолетах обычного гриппа. Из него следует, что на борту пассажиры из ряда, где сидит больной гриппом, имеют заметный шанс на заражение.

При этом самыми безопасными остаются места у окна. Но и там вероятность заражения довольно велика. Воздух в авиалайнерах довольно сухой, что способствует повышенной уязвимости организма к вирусу. Считается, что в ежегодном сезоне гриппа (в США, например, от него погибли уже десять тысяч человек) именно полеты больных в самолетах — один из источников заразы.

Согласно американскому исследованию 1982 года, вирус гриппа способен оставаться заразным на пластиковой или металлической поверхности до 48 часов. Работа 2008 года выявила, что на банкнотах вирус сохраняет заразность до 72 часов. Пористые поверхности (ткань, дерево) куда опаснее: грипп на них теряет способность заразить человека через четыре часа.

Коронавирус отличается от вируса гриппа, однако родственные ему коронавирусы часто вызывают простуды. Исследования по ним показали, что те перестают быть заразными после 24 часов на посторонней поверхности. На человеческой коже время сохранения ими заразности еще меньше — 20 минут, но тут дело не только в самой поверхности, а в микробах-симбионтах на ней, создающих неблагоприятную среду для вирусов.

Хотя в салонах самолетов пробуют проводить простейшую дезинфекцию, делаю это пока не все, да и уничтожить все капсиды вируса такими средствами довольно затруднительно

Проблема в том, что в типичном самолете часто встречаются гладкие пластиковые поверхности — от развлекающих устройств до полок для ручной клади и подлокотников сидений. А среднее время пребывания лайнера на земле в наше время от 25 минут (на коротких линиях), до трех-четырех часов для самых крупных «боингов» и «эйрбасов». Это означает, что в теории коронавирус вполне можно подхватить, если самолет, на котором вы летите, вез перед этим китайца с коронавирусом, сидевшем на том же месте, что и вы.

Естественно, за 25 минут и даже за три часа борт никто не может тщательно помыть и дезинфицировать. Поверхностная уборка не сводит к нулю риск передачи вируса. Тщательная чистка у разных компаний различается по частоте, но в среднем приходится раз на 500 полетных часов и требует, чтобы лайнер оставался на земле целую ночь. Такая процедура не может повторяться часто, иначе она разорит любую авиакомпанию: пока самолет стоит на земле, он не приносит ей денег.

Невозможно сказать, что во втором случае ничего нельзя сделать. Многие авиалинии прерывали сообщение с Китаем. Однако устроить такое в глобальном масштабе было бы весьма опрометчиво: мировая экономика построена на тесных связях, и обрубить контакты с крупнейшей фабрикой мира, на самом деле, сложно.

Что можем сделать мы сами, не полагаясь на добрую волю авиакомпаний и властей? Если у вас высокая внимательность и самоконтроль — избегайте трогать лицо руками в салоне авиалайнера. Капсид вируса с поверхности у вашего лица сам по себе в дыхательные пути не попадет. Ему нужен посредник, то есть руки.

Чисто теоретически можно протереть поверхность развлекательного экрана и подлокотники, но далеко не факт, что вы сможете убрать капсиды с них. Чуть проще будет накинуть на кресло только что вынутый из упаковки плед и стараться лишний раз не трогать предметы вокруг себя.

Важно помнить и другое: согласно последним заявлениям китайских врачей, медианный возраст заболевших в КНР — 47 лет. Это значит, что половина из них моложе, а половина старше 47, притом что средний возраст населения Китая едва ли не на десять меньше. То есть наибольшая вероятность заболеть — у лиц от 45 лет и старше. Если вы принадлежите к этой группе, возможно, вам стоит принять более жесткие меры предосторожности.

Кстати, по последним данным, хотя средний срок инкубационного периода нового коронавируса действительно несколько дней, в отдельных, исключительных случаях он может быть равен 24 дням. Только по истечении этого периода с вашего последнего авиаперелета вы можете быть вполне уверены, что не стали его переносчиком.

Подведем итоги. На сегодня ясно, что эпидемия коронавируса 2019-nCoV стала крупнейшим событием такого рода в XXI веке. В то же время она все еще не дотягивает по степени опасности ни до современного гриппа, ни до его вспышек из XX века (гонконгский грипп 1968 года унес миллион жизней).

Относиться к новой болезни следует соответственно. По ее поводу не надо ни устраивать панику, рассказывая якобы о переносе в инкубационный период, ни впадать в самоуспокоение, надеясь, что пронесет. Главное — сохранять разумный баланс между двумя этими одинаково иррациональными состояниями.