От коронавируса в Японии умер первый местный житель

13.02.2020, 14:44, Новости дня

Первый случай смерти местного жителя от коронавируса зафиксирован в Японии, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

По его словам, 80-летняя жительница японской префектуры Канагава была госпитализирована несколько дней назад и умерла в больнице. При этом заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти, передает ТАСС.

По данным на утро 13 февраля, зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в Китае). Умерли 1 тыс. 368 человек. Общее число заболевших в мире – 60 тыс. 276 человек.

Тем временем посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй попросил главу Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимира Булавина не принимать избыточных мер в связи с распространением коронавируса.