Опубликована заключительная часть архивных фото Путина

13.02.2020, 14:44, Новости дня

На сайте президента опубликована заключительная часть архивных фотографий и видеоматериалов, рассказывающая о работе Владимира Путина с 2015 по 2019 годы.

Среди опубликованных на портале 20.kremlin.ru материалов – открытие автомобильного моста в Крыму, встреча с лидером Северной Кореи, посещение пострадавшего от паводка Тулуна, отпускные фотографии и выступления на форумах.

В январе Кремль уже публиковал новую серию архивных фотографий Путина.

Альбом «Путин. 20 лет», состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов, доступен по адресу 20.kremlin.ru. Избранные фото- и видеоматериалы публикуются к 20-летию работы Владимира Путина на высших государственных постах. 



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Опубликована заключительная часть архивных фото Путина

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