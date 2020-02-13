В Петербурге продолжается снос нелегальных торговых павильонов

13.02.2020, 14:42, Новости дня

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В Петербурге продолжается снос нелегальных торговых павильонов. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на этот раз за нарушение закона пришлось отвечать владельцам трех торговых точек.

Как сообщается, представители Комитета по контролю за имуществом прибыли на улицу Композиторов. Там под снос пошел торговый павильон, хозяин которого был обязан демонтировать его еще в октябре прошлого года. Затем был произведен демонтаж точки общественного питания, расположенной на Приморском проспекте. Работников еще одного торгового места — уже в Сестрорецке — перед сносом объекта пришлось буквально силой уводить с места работы.

Владельцы всех снесенных павильонов были обязаны демонтировать их в связи с истекшим сроком аренды и расторжением договора. Теперь их ждет не только штраф, но и возбуждение административных дел. Кроме того, им предстоит оплатить стоимость демонтажа.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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В Петербурге продолжается снос нелегальных торговых павильонов

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