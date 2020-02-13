Японское правительство не собирается продлевать карантин на лайнере Diamond Princess

13.02.2020, 14:42, Новости дня

Правительство Японии продолжает настаивать на окончании 19 февраля карантина на зараженном лайнере Diamond Princess. "Судя по всему, так и будет. 19 числа выпустят всех тех, кого не проверили, кто не пожаловался и у кого коронавирус не обнаружен", — сообщил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев из Японии.

Он отметил, что японские медики проверяют только пассажиров с подозрением на коронавирус. Здоровье остальных отдано им же на откуп. Людям предлагается самостоятельно измерять себе температуру и обращаться к медикам, если она окажется повышенной. Но никакого контроля за состоянием пассажиров не ведется.

Все это, по словам Мингажева, вызывает напряжение среди японских граждан.

"Простые японцы опасаются угрозы, исходящей от зараженных на лайнере пассажиров. Все запасаются масками и только говорят о том, что в Иокогаме стоит корабль, где очень много иностранцев, больных коронавирусом", — уточнил он, отметив, что при этом никто не обсуждает действия японского правительства.

"Серьезной дискуссии и недовольства действиями японских властей со стороны граждан Японии нет. Все исходят из того, что японское правительство поступает правильно", — констатировал собкор.

Также Мингажев прокомментировал сообщение японского минздрава о возможной эвакуации с борта лайнера пожилых граждан старше 80 лет, которые находятся во внутренних кабинах. Им будет предложено переместиться с лайнера в некие временные жилища, которые подготовит японское правительство. При этом подробности, что это за жилье, не уточняются.

"На самом деле об этом только объявили, но людей еще не начали отпускать. И неизвестно, начнется ли эта операция завтра", — отметил корреспондент.

При этом Мингажев подчеркнул, что на борту лайнера находится порядка 215 человек старше 80 лет. Остальные пассажиры и члены экипажа продолжают оставаться на лайнере.

На данный момент на судне из 3700 человек на вирус проверено 713, из которых 221 человек оказался заражен коронавирусом. Среди 24 граждан России, находящихся на Diamond Princess, заболевших нет.