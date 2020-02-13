Московский суд выписал Twitter 4-миллионный штраф

13.02.2020, 14:42, Новости дня

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Нарушение российского законодательства в области персональных данных обернулось для американской социальной сети Twitter штрафом в 4 млн рублей. О соответствующем решении суда сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — зачитала решение судья мирового судебного участка Таганского района Москвы.

31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что компании который год отказываются переносить данные российских пользователей на серверы в России. Тогда в ведомстве сообщили, что соцсетям грозит штраф от 1 до 6 млн рублей из-за того, что они не предоставили отчёт о локализации данных россиян.

Ранее в Минкомсвязи отмечали, что в борьбе с зарубежными ИТ-компаниями — нарушителями российских законов крупные штрафы могут оказаться эффективнее блокировок. «Блокировки можно обойти, а штраф, если компания работает (в России), придется заплатить… Штраф можно взыскать за пределами Российской Федерации», — говорил в конце января замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в интервью ТАСС.

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Вести.Hi-tech



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Московский суд выписал Twitter 4-миллионный штраф

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