Бывший тренер «Баварии» летом возглавит «Герту»

13.02.2020, 14:42, Новости дня

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Бывший тренер сборной Хорватии, "Айнтрахта" и "Баварии" Нико Ковач летом возглавит берлинскую "Герту". Помогать ему будет младший брат Роберт.

Главный тренер берлинцев Юрген Клинсманн сложил с себя полномочия после домашнего проигрыша "Майнцу". Обязанности наставника возложены на Александра Нури. При этом столичный клуб готов пригласить на должность главного тренера Нико Ковача, работавшего в нынешнем сезоне в "Баварии". Уроженцы Берлина Нико и Роберт Ковачи являются воспитанниками "Герты".

Во время зимнего трансферного окна берлинцы затратили на покупки футболистов 75 миллионов евро – больше всех в Европе. При этом клуб занимает только 14 место в бундеслиге.



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Бывший тренер «Баварии» летом возглавит «Герту»

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