В России придумали, как уменьшить суммы в квитанциях по оплате ЖКХ

13.02.2020, 14:40, Новости дня

Гражданам захотели дать скидку.

Простой, но пока еще неизвестно насколько эффективный способ снизить сумму в квитанциях по оплате услуг ЖКХ, предложил депутат Госдумы Борис Чернышов. Он предложил ввести скидки для тех граждан, кто откажется от бумажной версии квитанций и перейдет на электронный расчет.

Чернышов считает необходимым вводить скидки, поскольку оплата коммунальных услуг была и продолжает оставаться существенной статьей расходов в семейном бюджете россиян.

Депутат обратил внимание на то, что сегодня для гражданина даже не предусмотрена возможность отказа от бумажной квитанции. А ведь это, по его словам, сэкономит не только средства на бумагу, сократит расходы на почтовые услуги.

Также депутат считает, что компании, которые размещают рекламу на квитанциях, обязаны выплачивать какой-то процент непосредственно гражданам. И это тоже какая-то скидка.

В свою очередь эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова уже подсчитала выгоду, то есть размер скидки в случае отказа от бумажной квитанции. Она сообщила изданию iReactor, что скидка будет не более 30 рублей.

О скидках за коммунальные услуги говорят давно, к примеру, о предоставлении их тем гражданам, которые оплачивают авансом счета за коммунальные услуги или за несколько месяцев вперед. Но обсуждение этой проблемы «до дела так и не дошло», сказала Разворотнева. Возвращение гибких тарифов в ЖКХ, скидок и других стимулов – верное направление, заключила она. Быть может, новая политическая партия «СтопЖКХ», которая недавно появилась в России, как-то решит этот вопрос.