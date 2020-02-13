Человек, которого боготворят рестораторы России

13.02.2020, 14:40, Новости дня

Как превратить аккаунт в главного бизнес-партнера.

Готовы изменить свое представление о SMM и научиться зарабатывать на соцсетях? Получите ответы на главные вопросы по продвижению бизнеса в соцсетях 18-19 февраля в Москве на интерактивном семинаре по SMM «Не боги рестораны продвигают» от Олега Пахолкова, Олега Назарова и Светланы Соколовой.

Один из спикеров семинара — президент Независимой ассоциации ньюсмейкеров России, глава агентства «Назаров и Партнер.ши», ведущий российский ресторанный критик Олег Назаров. Его боготворят сотни рестораторов из разных городов России. В чем его секрет? Он знает самые простые, а главное, действенные способы продвижения заведения, которые помогут вытащить бизнес из финансовой ямы, а вас — стать успешным предпринимателем.

Лучшего специалиста в ресторанном бизнесе в нашей стране я не видел. Но главное не то, что ты специалист, а то, что у тебя есть сотни благодарных учеников, которых ты сделал богатыми, — уверен главный редактор «Блокнота».

Только полезные лайфхаки и советы для предпринимателей, которые хотят избавиться от бесполезных SMM-щиков и превратить свои соцсети в инструмент заработка.

Регистрация на семинар по ссылке.