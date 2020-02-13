«Запрещаю протягивать мне руку»: Жириновский призвал разобраться с микробами в Госдуме

13.02.2020, 14:40, Новости дня

Лидер ЛДПР вышел к трибуне в белых перчатках.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел к трибуне Государственной Думы для выступления в белых перчатках и обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий.

«Больше всего микробов на поручнях лестницы — 4 тысячи. И каждый день — за поручни, за поручни… Ученые подсчитали, что более 30 тысяч микробов на наших руках. Сам никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его», — сказал Жириновский.

Депутат заявил, что он запрещает кому-либо протягивать ему руку. Исключение Жириновский согласился сделать только для президента и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Сегодня я попрошу пройти по всем поручням… Уборщиц попрошу брать пробы грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, что у ЛДПР наиболее чистые столы, потому что никто не здоровается (за руки) и в ближайшие дни все наденут перчатки», — заявил Жириновский.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, указал Жириновскому на то, что в процессе выступления на думской трибуне лидер ЛДПР снял перчатки. «Потом кто-то их (перчатки) возьмет, а там – микробы», — пошутил Володин.

Ранее Жириновский предложил платить пособие неработающим россиянкам.



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«Запрещаю протягивать мне руку»: Жириновский призвал разобраться с микробами в Госдуме

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