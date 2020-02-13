Госдума приняла законопроект о денежном довольствии срочников

13.02.2020, 14:37, Новости дня

Госдума приняла проект закона о выплате денежного довольствия призывникам в размере 2 тыс. рублей.

В сумму включен оклад, надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни, за руководство воинским подразделением и работу с документами, представляющими гостайну, передает РИА «Новости».

Во вторник этот законопроект был одобрен во втором чтении.

Сообщалось, что помимо окладов инициатива предусматривает надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время (до 1 тыс. рублей) за командование воинским подразделением – до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими гостайну – от 200 до 500 рублей.



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Госдума приняла законопроект о денежном довольствии срочников

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