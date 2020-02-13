Газпром заявил о «колоссальной поддержке» «Северного потока – 2» в Европе

13.02.2020, 14:37, Новости дня

Проект «Северного потока – 2» поддерживается и инвесторами, и правительствами европейских стран, которые заинтересованы в газопроводе, сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов проекта, мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях, и конечно же это дает предпосылки верить в лучшее для всех», – передает ее слова ТАСС.

Ранее на этой неделе глава Минэнерго Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен вопреки сопротивлению США и ряда других стран. Он также отметил «мощную поддержку» со стороны европейских партнеров.

Перед этим председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что намерение Вашингтона остановить «Северный поток – 2» экономически бессмысленно. Действия США он сравнил с «поведением слона в посудной лавке».