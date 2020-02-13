Украинский нападающий «Шахтера» может перейти в клуб из США – СМИ

13.02.2020, 14:30, Новости дня

Украинский нападающий «Шахтера» Владислав Вакула может перейти в один из клубов чемпионата США – МЛС, пишет украинский ресурс Footballhub.

По информации источника, один из клубов МЛС хочет арендовать Вакулу на один сезон с правом выкупа. Сезон в чемпионате США проходит с марта по октябрь.

Ресурс не оглашает название клуба.

20-летний Вакула перешел в «Шахтер» из «Мариуполя» летом 2019 года, но первую часть сезона провел в аренде в своем бывшем клубе.

За «Мариуполь» в текущем сезоне форвард провел 19 поединков во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Украинский нападающий «Шахтера» может перейти в клуб из США – СМИ

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