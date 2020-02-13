Гаджеты: Производитель чехлов рассекретил дизайн бюджетного iPhone 9

13.02.2020, 14:30, Новости дня



Компания Apple, согласно многочисленным утечкам, планирует вывести на рынок недорогой iPhone9, информация о технических характеристиках которого уже многие недели ширится в интернете. Последняя информация о внешнем дизайне бюджетного iPhone появилась от производителя аксессуаров, который начал принимать предварительные заказы на чехлы для недорогого iPhone.



Исходя из фотографий чехлов представленных в интернет магазине Totallee можно составить общее представление о дизайне iPhone9, который торговец назвал iPhone SE 2. Формирование предварительных заказов позволяет предположить, что до официального анонса реальной модели остаются считанные недели. Вероятнее всего изготовители чехла уже получили макет будущего бюджетного устройства Apple. Для предзаказа доступны чехлы в белом, черном и прозрачном исполнении по цене 35 долларов.



Внешний вид чехлов подтверждает предположение, что iPhone9 получит одинарную основную камеру. Исходя из расположения аппаратных кнопок управления, будущая модель будет похожа на iPhone 6.Исходя из индивидуальных особенностей чехлов, нельзя сделать никаких предположений о фронтальной части смартфона.

Предполагается, что новый недорогой iPhone получит экран с диагональю 4,7 дюйма, 64 или 128 ГБ памяти. По предварительным данным смартфон представят до 24 марта, а рыночная цена его будет 399 долларов.