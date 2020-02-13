Иностранцы открыли стрельбу в центре Афин

13.02.2020, 14:30, Новости дня

Конфликт с применением оружия произошел между иностранцами в центре Афин, информирует греческий телеканал ΑΝΤ1.

По данным из полицейских источников, несколько иностранцев подрались, затем в ход пошли ножи, потасовка завершилась перестрелкой, передает РИА «Новости».

В результате один человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии, на месте находятся полицейские наряды и машины скорой помощи.

О причинах произошедшего не сообщается.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Сапфо и Менандру в районе площади Омония. Это популярное место у мигрантов и беженцев.

Напомним, в ноябре в Греции вспыхнули протесты против мигрантов.



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Иностранцы открыли стрельбу в центре Афин

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