Ученые назвали провоцирующие рак болезни

13.02.2020, 14:30, Разное

Ученые из Германии рассказали о провоцирующих рак болезнях. Как оказалось, зачастую появление опухоли может спровоцировать поражение организма вирусами, бактериями, а также паразитами.

Как показали исследования 2,6 тысячи геномов, расшифрованных из новообразований у пациентов, большинство заболеваний провоцируются вирусами Эпштейна-Барра. Вдобавок, рак может спровоцировать папилломавирус и гепатит В.

В Роспотребнадзоре советовали обратить внимание на питание, поскольку порядка 30% случаев заболеваний имеют отношение к малой физической активности и несбалансированному рациону, что усугубляется употреблением алкоголя и курением. Помимо этого, эксперты рекомендовали употреблять рыбий жир, больше фруктов и овощей.

Подчеркивается, что избыток употребления красного мяса и производных увеличивают риск появления колоректального рака.