Airbus отчитался о чистом убытке по итогам 2019 года

13.02.2020, 14:30, Новости дня

Airbus получил чистый убыток в 2019 году, поскольку европейский производитель самолетов был оштрафован из-за коррупционного скандала и понес дополнительные расходы на разработку транспортного самолета A400M.

Чистый убыток Airbus в прошлом году составил 1,36 миллиарда евро по сравнению с чистой прибылью в размере 3,05 миллиарда евро в 2018 году.

Скорректированная EBITDA в 2019 году увеличилась на 19% и составила 6,946 миллиарда евро. Показатель должен превысить 7,5 миллиарда евро в 2020 году, заявил компания.

Выручка Airbus в прошлом году выросла на 11% до 70,478 миллиарда евро.

Чистый убыток по итогам 2019 года отражает расходы в размере 1,212 миллиарда евро по программе военно-транспортных самолетов A400M, а также расходы на выплату штрафа в размере 3,6 миллиарда евро. Airbus в январе объявил, что достиг соглашения с властями Великобритании, Франции и США в рамках многолетнего расследования о взятках и коррупции.

Количество заказов на коммерческие самолеты, полученных Airbus, в 2019 году увеличилось до 768 с 747 годом ранее.

В этому году компания планирует поставить около 880 коммерческих самолетов по сравнению с 863 в 2019 году.