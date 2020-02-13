Гаджеты: Samsung и Microsoft станут партнерами при разработке облачного игрового сервиса Project xCloud

13.02.2020, 14:30, Новости дня



В ходе мероприятий Unpacked корейский технологический гигант Samsung объявил о планах развития партнерской программы с облачным сервисом Microsoft Project xCloud. В заявлении не разглашаются технические детали сотрудничества, однако, уже представлен проект бесплатной гоночной иры Forza Street для моделей Galaxy.

Объявление о партнерстве с Microsoft сделал со сцены Unpacked директор по стратегическому развитию Samsung Дэвид Парк. Он заявил, что Samsung совместно с Xbox представит облачный гейминг высшего класса. О деталях сотрудничества будет сообщено позже.

Представители Microsoft также подтвердили будущую совместную работу с Samsung над развитием Project xCloud, основной целью которой станет создание более доступного для клиентов сервиса. В настоящее время Project xCloud работает на условиях раннего доступа и поддерживает 50 игр предназначенных для Xbox One с возможностью доступа к ним с других типов устройств. Подключение к сервису компьютеров на Windows 10 будет осуществлено уже в текущем году.