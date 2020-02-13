Мнение: Флуктуация

13.02.2020, 14:28, Разное

В китайской статистике заболеваемости резкая флуктуация — число заболевших скачком выросло, причем весьма солидно.

Китайцы объясняют феномен новой методикой определения болезни, но по всей видимости, эта методика сродни той, которую наши социологи применяют для подсчета рейтинга великого вождя. Вчера рейтинг был так себе, но применили новую методику — и он вырос огого. У китайцев все то же самое, просто с обратным знаком.

Скорее всего, начинают выплывать манипуляции прошлых периодов, когда власть Китая волевым решением занижала все тревожные показатели. То ли скрывать уже не получается, то ли паника стала меньше, и можно потихоньку снижать уровень вранья.

Сейчас уже за пределами Китая тема самой эпидемии перестает быть новостью, паника уходит, но растет беспокойство за экономические последствия происходящего. А вот ими манипулировать гораздо сложнее, чем числом заболевших.

Источник: Эль Мюрид



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Мнение: Флуктуация

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