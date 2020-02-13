В Госдуме усомнились в обоснованности блокировки российских аккаунтов в Facebook

13.02.2020, 14:26, Новости дня

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев заявил, что обоснованность блокировки ряда русскоязычных аккаунтов в Facebook вызывает большие сомнения.

«Обоснованность и беспристрастность блокировки Facebook некоторых страниц и групп в сочетании с обвинением их авторов в связях «с российской военной разведкой» и нарушении политики «против иностранного вмешательства» вызывает большие сомнения. Ранее администрация Facebook не стала блокировать выявленные нами страницы с реальными признаками иностранного вмешательства в дела нашей страны и нарушениями российского избирательного законодательства. Представитель соцсети ограничилась вежливым ответом на наше обращение с заверениями в приверженности демократии и свободе слова», – передает слова Пискарева ТАСС.

Он отметил, что в «день тишины» и в день выборов осенью 2019 года в Facebook были зафиксированы призывы голосовать за конкретных кандидатов, а также портить бюллетени.

Пискарев заметил, что уверения Facebook в приверженности свободе слова «не находят подтверждения в действиях» — соцсеть избирательно блокирует страницы отдельных пользователей, демонстрируя двойные стандарты.

Накануне социальная сеть Facebook опубликовала заявление о пресечении «операции» РФ против Украины – были удалены 78 аккаунтов, деятельность которых руководство соцсети сочло «скоординированным иностранным вмешательством».