После погрома в московском изоляторе возбуждено дело

13.02.2020, 14:26, Новости дня

В Москве после погрома в изоляторе временного содержания возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сообщается на сайте ведомства.

В СК уточнили, что инцидент произошел 10 февраля. Один из арестованных вместе с сокамерниками попытался выломать камерную дверь. Следователи выяснили, что арестованный отломал от раковины часть металлической трубы и ударил ей сотрудника изолятора в область предплечья.

В настоящее время с обвиняемым проводится ряд следственных действий.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы трое обвиняемых устроили погром. Сообщалось, что они отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания.