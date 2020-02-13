В России упали цены на смартфон Redmi 8A

13.02.2020, 14:21, Разное

В РФ упали цены на самый недорогой смартфон Redmi 8A. В интернет-магазине оператора мобильной связи МТС можно приобрести модель со скидкой в 2 тысячи рублей.

Покупатель, после входа в интернет-магазин должен перейти на страницу Redmi 8A и ввести промокод. Выполнив такие действия, можно получить существенную скидку и купить смартфон всего за 6990 рублей, вместо 8990 рублей. Модель имеет 6,2-дюймовый дисплей, покрытый прочным стеклом Gorilla Glass 5, 8-ми мегапиксельную фронтальную камеру и на 12 Мп основную.

Бюджетный смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 439. В зависимости от комплектации имеет 2 или 3 гигабайта оперативной памяти и 32 Гб накопительной, а также есть возможность увеличить память благодаря слоту MicroSD до 512 гигабайтов. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. На днях состоялся дебютный показ новой модели Redmi 8A Dual. Когда новинка поступит на российский рынок, пока не известно.