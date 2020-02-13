Россиянин осужден на 14 лет колонии за госизмену

13.02.2020, 14:19, Новости дня

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признанного виновным в государственной измене.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей», – сказала судья Ирина Фурманова, слова которой передает ТАСС.

Ранее в четверг Ростовский областной суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Дело рассматривалось в особом порядке.



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Россиянин осужден на 14 лет колонии за госизмену

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