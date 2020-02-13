Мощное землетрясение произошло рядом с Курилами и Японией

13.02.2020, 14:19, Новости дня

На северо-востоке Японии: на островах Хоккайдо и в северной части острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой семь баллов, сообщило центральное метеорологическое агентство страны.

Эпицентр подземных толчков располагался к югу от острова Итуруп (южные Курилы), очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров. По данным агентства, угроза цунами отсутствует, сообщений о разрушениях пока не поступало, передает  РИА «Новости».

Отмечается, что толчки ощущались даже  в Токио. В соответствии с японской семибалльной шкалой сила землетрясения на территории острова Хоккайдо достигала четырех баллов, в Токио – один балл.

В июне прошлого года в Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,8, была объявлена угроза цунами, позже небольшая волна цунами была зафиксирована на севере страны.



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Мощное землетрясение произошло рядом с Курилами и Японией

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