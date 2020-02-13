Названы сроки тестирования вакцины от коронавируса

13.02.2020, 14:13, Разное

Главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан назвала сроки тестирования вакцины от коронавируса на людях. По ее словам, испытания начнутся через три-четыре месяца, сообщает Life.

Шваминатан добавила, что в настоящее время в разработке находятся сразу четыре вакцины, первые две из которых пациенты получат в ближайшее время. С такими заявлениями она выступила на форуме ВОЗ по коронавирусу в Женеве, на котором присутствовали около 400 ученых.