Россия захотела иметь представителей в мировых спорторганизациях

13.02.2020, 14:12, Новости дня

Президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские специалисты будут претендовать на присутствие в органах международных спортивных организаций.

«Наши представители будут претендовать на участие в органах международных спортивных организаций. Мы поднимаем уровень компетенции наших специалистов, чтобы мы участвовали в формировании международной повестки», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.



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Россия захотела иметь представителей в мировых спорторганизациях

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