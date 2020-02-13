Россия захотела иметь представителей в мировых спорторганизациях

13.02.2020, 14:12, Новости дня

Президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские специалисты будут претендовать на присутствие в органах международных спортивных организаций.

«Наши представители будут претендовать на участие в органах международных спортивных организаций. Мы поднимаем уровень компетенции наших специалистов, чтобы мы участвовали в формировании международной повестки», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.