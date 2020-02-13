Деньги от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят на соцзадачи из послания президента

13.02.2020, 14:06, Новости дня

Доходы от продажи госпакета Сбербанка пойдут на выполнение социальных задач, поставленных президентом РФ, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Это примерно 2 триллиона рублей.

Правительство покупает 50 процентов акций Сбербанка у ЦБ за счет Фонда национального благосостояния. Размер фонда превышает "тот 7-процентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства". "Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция, с одной стороны", — уточнил Силуанов.

По его словам, с другой стороны, эта инвестиция позволяет пополнить бюджет за счет прибыли, которую получит от Центрального банка после продажи пакета акций. Эти деньги можно использовать "на те задачи, которые поставлены были в послании президента", — отметил министр.

По закону ЦБ перечисляет 75 процентов своей годовой чистой прибыли в федеральный бюджет.

При этом правительство не изменяет бюджетные принципы и бюджетные правила.

Для выполнения целей, поставленных президентом, необходимо около 2 триллионов рублей на ближайшие три года. В бюджете на три года заложены и дополнительные ежемесячные выплаты детских пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, и обновление первичного звена здравоохранения, и помощь школам и школьникам – новые места и горячее питание. В числе первоочередных мер и увеличение соцпособий, материнского капитала, льготные лекарства.

Правительство купит у ЦБ госпакет Сбербанка примерно за 2,5 триллиона рублей, сообщил Силуанов.

Банк России владеет 50 процентов + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3 процента обыкновенных акций). К 1 января 2020 года объем Фонда национального благосостояния вырос до 7,8 триллиона рублей.

Ранее президент РФ в Послании Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. С 1 января 2020 года материнский капитал выплачивается не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого. Президент предложил увеличить и размер маткапитала на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.