В Николаеве двое патрульных торговали марихуаной – полиция

13.02.2020, 14:06, Новости дня

В Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Об этом 13 февраля в Facebook сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

«Николаевским управлением ДВБ НПУ было получено оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны», – рассказали в пресс-службе.

Их задержали сразу же после продажи наркотика.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

По месту проживания патрульных провели обыски.

*У Миколаєві двох патрульних внутрішня безпека НПУ викрила на збуті наркотиків (ФОТО)**За сприяння керівництва…

Posted by Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Николаеве двое патрульных торговали марихуаной – полиция

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Известно, как ленивцы экономят энергию

11.02 / В Крыму суд отменил арест владельца парка львов «Тайган»

12.01 / Алеся Кафельникова выдвинула версию о попытке убийства модели Ксении Пунтус

14.01 / Грузинская оппозиция раскритиковала планы строительства дороги к границе с Россией

15.01 / Вратарь сборной Украины перешел в испанский «Овьедо»

10.01 / Украина получила от представителей США важные данные по авиакатастрофе в Иране – Пристайко

12.02 / Организаторы Всемирного мобильного конгресса просят власти объявить ЧС из-за коронавируса

15.12 / Вратарь сборной Финляндии забил шведам шайбу броском через всю площадку

12.12 / МИД выступил против политизации спорта

17.12 / Требовали $860 тыс. у предринимателей. В Киеве разоблачили группу вымогателей, куда входил депутат облсовета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика