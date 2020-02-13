В Николаеве двое патрульных торговали марихуаной – полиция

13.02.2020, 14:06, Новости дня

В Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Об этом 13 февраля в Facebook сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

«Николаевским управлением ДВБ НПУ было получено оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны», – рассказали в пресс-службе.

Их задержали сразу же после продажи наркотика.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

По месту проживания патрульных провели обыски.

*У Миколаєві двох патрульних внутрішня безпека НПУ викрила на збуті наркотиків (ФОТО)**За сприяння керівництва… Posted by Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України on Kolmapäev, 12. veebruar 2020