В Хабаровске задержали отца, бросившего сыновей в Шереметьеве

13.02.2020, 14:06, Новости дня

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В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который бросил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пообещав позже забрать их, сообщил СКР.

26 января 41-летний Гаврилов сразу по прилету из Хабаровска в Москву оставил своих сыновей пяти и восьми лет от роду в Шереметьеве, а сам отправился в Ростов-на-Дону, где и был задержан. В отношении отца и матери, которая проживает в новой семье, было возбуждено уголовное дело о халатности, позже Гаврилову предъявили обвинение в истязании — по данным органов опеки, он бил бывшую супругу и измывался над детьми.

Мальчиков передали проживающей в Комсомольске-на-Амуре бабушке, однако отец начал угрожать ей, пообещав по телефону, что "жизни им не даст".

 

В четверг, 13 февраля, СКР сообщил о задержании Гаврилова, при этом среди вменяемых ему статей появилась "Кража".

"В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия", — уточнили в ведомстве.



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В Хабаровске задержали отца, бросившего сыновей в Шереметьеве

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