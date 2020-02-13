Сергей Притула прокомментировал упреки подписчиков по поводу его отсутствия в Верховной Раде

13.02.2020, 14:06, Новости дня

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook сообщил, что подписчики в личных сообщениях упрекают его в том, что он продолжает гатсролировать и не посещает заседания Верховной Рады. 

Притула признался, что получает огромное количество сообщений, в которых ему напоминают, что «как нардеп он должен ходить на заседания в ВР». Также подписчики упрекают Притулу в «потере всего человеческого после того, как он стал нардепом».

Не секрет, що свою сторінку у ФБ я веду самостійно. Ну, такий вже в мене «бзік»;))). Віддати в управління піарниці чи…

Posted by Сергій Притула — офіційна сторінка on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

В ответ Притула напомнил что не является народным депутатом.

«По крайней мере, пока что», – добавил шоумен, обозначив с помощью скобок ироническое отношение к упрекам хейтеров. 

В июне 2019 года Притула записал видеообращение, в котором заявил, что будет баллотироваться  на внеочередных выборах в ВР по спискам партии «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук. 

По словам Притулы, он попросил Вакарчука внести его в список под 30-м номером, подчеркнув, что это мотивирует его электорат активнее голосовать на выборах.

Рубікон перейдено!

Posted by Сергій Притула — офіційна сторінка on Reede, 7. juuni 2019

По итогам выборов, которые проходили 21 июля 2019 года, Притула не прошел в Верховную Раду – партия «Голос» набрала 6,5%, в результате чего 30-е место шоумена в партийных списках оказалось непроходным. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Сергей Притула прокомментировал упреки подписчиков по поводу его отсутствия в Верховной Раде

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